Gli Stati Uniti e Israele rafforzano le proprie posizioni in Medio Oriente, aumentando la presenza militare nella regione. Questa fase segna un passaggio importante nelle dinamiche di sicurezza, con il governo americano che si muove verso un approccio più deciso. La situazione richiede attenzione e analisi delle implicazioni, poiché le scelte di oggi potrebbero influenzare gli sviluppi futuri nella regione.

Il governo USA accelera le manovre militari nel Mediterraneo e in Medio Oriente, completando il posizionamento di un’armata in stretta consultazione con Israele. Al centro di questa dimostrazione di forza contro l’ Iran troviamo la portaerei USS Abraham Lincoln, attualmente in navigazione verso l’area operativa del Centcom. La nave non viaggia isolata: trasporta circa 90 caccia, inclusi gli F-35. Inoltre, coordina una task force composta da cacciatorpediniere e sottomarini armati con missili da crociera Tomahawk. Il piano strategico: l’asse tra Washington e Tel Aviv. L’obiettivo di Washington appare chiaro: preparare il terreno per una possibile campagna militare contro l’ Iran che, secondo fonti della difesa americana, potrebbe durare diverse settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

USA e Israele ai blocchi di partenza contro l'Iran: il tempo della deterrenza diplomatica è finito

Proteste Iran, Tehran minaccia: “Se Usa attaccano risponderemo contro Israele e basi americane”In Iran, le recenti proteste hanno portato il governo a minacciare rappresaglie contro Israele e basi statunitensi in risposta a eventuali attacchi degli Stati Uniti.

Il vero pacifismo, di fronte a paesi come l’Iran, è quello della deterrenzaIl vero pacifismo si manifesta anche attraverso la deterrenza, specialmente in contesti complessi come quello iraniano.

