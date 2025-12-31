Il sogno lucido spiegato dalla psicanalista Elena Benvenuti | Ogni immagine ogni simbolo che emerge è una parte di noi che si manifesta E quando la accogliamo il livello di stress si abbassa la mente si apre

Il sogno lucido, secondo la psicanalista Elena Benvenuti, rappresenta un processo in cui ogni immagine e simbolo emergente riflette aspetti di noi stessi. Accogliere queste rappresentazioni aiuta a ridurre lo stress e favorisce l’apertura mentale. La psicologa junghiana sottolinea come lasciarsi guidare dall’intuito durante i sogni lucidi possa contribuire a ritrovare equilibrio, chiarezza e presenza consapevole nella vita quotidiana.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.