Festa dei santi Vincenzo e Anastasio | processione dei buoi e sagra della pizzantiella a Monterosi

Dal 19 al 25 gennaio, Monterosi celebra i santi patroni Vincenzo e Anastasio con una settimana di eventi. La festa comprende la tradizionale processione dei buoi e la sagra della pizzantiella, offrendo ai partecipanti un’occasione per vivere le radici culturali e religiose del territorio attraverso momenti di fede e convivialità.

Dal 19 al 25 gennaio Monterosi celebra i suoi santi patroni, Vincenzo e Anastasio. In programma un'intera settimana ricca di eventi tra tradizioni popolari, fede e divertimento.Un'opportunità per condividere momenti conviviali e vivere insieme uno degli eventi più significativi per la comunità di.

