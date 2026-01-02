Oggi 2 gennaio Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno | i due amici santi che hanno difeso la fede

Il 2 gennaio si ricorda la memoria dei Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, noti come i Padri cappadoci. Vescovi e amici stretti, hanno svolto un ruolo importante nella difesa della fede cristiana nel IV secolo. La loro collaborazione e testimonianza sono riconosciute nella tradizione cristiana e celebrate insieme in questa giornata.

I Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno sono i cosiddetti Padri cappadoci, vescovi e grandi amici, condividono la stessa memoria liturgica. Oggi, 2 gennaio, si ricordano i Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno. Questi due vescovi dei IV secolo condividono la stessa memoria liturgica e sono vari gli elementi che li accomunano. Primo tra tutti.

