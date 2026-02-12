Farmacia saccheggiata dalla banda della Maserati | vigilantes ritrovano i documenti

I vigilantes dell’istituto Cosmopol hanno ritrovato i documenti lasciati sul terreno davanti alla farmacia di San Pietro Vernotico, dopo aver fermato la banda della Maserati. La rapina si è consumata nel cuore della notte. La banda ha svuotato gli scaffali e poi si è data alla fuga, lasciando dietro di sé alcuni fogli stropicciati. La polizia sta già indagando sui dettagli dell’assalto.

Una pattuglia della Cosmopol ha individuato, nelle campagne di San Pietro Vernotico, il materiale sottratto dall'attività presa di mira a Cellino San Marco SAN PIETRO VERNOTICO – Quei fogli di carta abbandonati sul terreno hanno subito catturato l'attenzione di una pattuglia dell'istituto di vigilanza Cosmopol. Dopo una prima ispezione, l'arcano è stato presto risolto. La guardia giurata si era appena imbattuta nei documenti rubati dalla farmacia di Cellino San Marco che la notte fra il 10 e l'11 febbraio è stata svaligiata dalla banda della Maserati. La scoperta è stata fatta nella tarda mattinata di oggi (giovedì 12 febbraio) in contrada Forche, in agro di San Pietro Vernotico, ai confini con i territori di Tuturano e Cellino San Marco.

