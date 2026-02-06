Tensioni a Taranto sul futuro degli asili nido comunali. Il Movimento 5 Stelle si oppone all’ipotesi di affidare ai privati tre delle nove strutture, sostenendo che potrebbe mettere a rischio sia le famiglie che i lavoratori. La questione diventa un nuovo capitolo nella disputa tra amministrazione e opposizione sulla gestione dei servizi pubblici.

Tarantini Time Quotidiano Nuove tensioni politiche a Taranto sul futuro degli asili nido comunali. A sollevarle è il Movimento 5 Stelle, che interviene duramente dopo l'ipotesi di affidare ai privati tre strutture su nove, contestando la scelta dell'amministrazione e parlando di rischio per famiglie e lavoratori. "Ancora una volta l'Amministrazione comunale di Taranto prova a scaricare i propri errori di gestione sulle famiglie, ipotizzando l'affidamento ai privati di 3 asili nido comunali su 9. Un'operazione presentata come 'necessaria', ma che in realtà è una scelta politica sbagliata e pericolosa", si legge nella nota diffusa dal gruppo territoriale pentastellato.

© Tarantinitime.it - Asili nido comunali, il M5S attacca: “Giù le mani dai bambini di Taranto, la privatizzazione è un errore”

Questa mattina a Milano, il movimento "Non una di meno" ha manifestato contro le proposte di introdurre programmi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole.

