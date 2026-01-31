Juventus Spalletti ‘aspetta’ il colpo di mercato e spera in Kolo Muani | Siamo tutti d’accordo

La Juventus si prepara a sfidare il Parma domani sera nel posticipo di Serie A. Luciano Spalletti aspetta ancora un colpo di mercato, sperando di portare a Torino Kolo Muani. Intanto, la squadra si concentra sulla trasferta e sulla partita, con l’obiettivo di raccogliere punti e mantenere il passo in campionato.

La Juve è attesa dal gara in casa del Parma nel posticipo di domani sera: le parole della vigilia di Luciano Spalletti e le ultime di formazione Continua il tour de force della Juventus, attesa in campionato dalla trasferta sul campo del Parma nel posticipo della 23° giornata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it La truppa bianconera arriva dallo scialbo pareggio con il Monaco in Champions League, che ha comunque certificato l’accesso ai playoff di febbraio nella doppia sfida contro il Galatasaray. Luciano Spalletti presenta la sfida del ‘Tardini’ alla vigilia della sfida in terra emiliana: “ Sarà un periodo da vivere tutto d’un fiato, ci saranno tante partite ravvicinate e dovremo trovare di volta in volta delle soluzioni – esordisce l’allenatore toscano – Il focus adesso è sul Parma, poi si penserà alle altre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Spalletti ‘aspetta’ il colpo di mercato e spera in Kolo Muani: Siamo tutti d’accordoLe dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: gli ultimi aggiornamenti in casa Juve in vista della trasferta di Parma ... calciomercato.it

Juventus, Spalletti si sfoga su David: Ha brontolato?. Poi vuota il sacco su mercato e OsimhenIn conferenza stampa pre Parma-Juventus, Luciano Spalletti parla di Kolo Muani e fa il punto sul calciomercato, poi arriva una domanda provocatoria su David che insospettisce il tecnico ... sport.virgilio.it

