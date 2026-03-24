Kings League fra rimonte e sorprese | Underdogs forza 4

La Kings League si è disputata alla Fonzies Arena di Colongo Monzese, con numerosi incontri che hanno visto protagonisti sia team favoriti che outsider. La giornata è stata caratterizzata da diverse rimonte e sorprese, con quattro formazioni considerate meno quotate che sono riuscite a ottenere vittorie importanti. La competizione si è svolta sotto un clima di grande intensità e spettacolo.

Milano, 24 marzo 2026 – Kings League ricca di partite al cardiopalma alla Fonzies Arena di Colongo Monzese. Il quarto turno del secondo Split è stato aperto ieri pomeriggio dalla vittoria per 5-6 delle Zebras contro i Gear 7. I bianconeri hanno chiuso il primo tempo sotto 1-3, ma nei primi minuti della seconda frazione i Pirati hanno segnato tre reti in 3' rimontando il parziale. Al Matchball è arrivata una rimonta incredibile dei ragazzi di Campolunghi con una doppietta di Bardelloni che ha consegnato la vittoria alle Zebras. Dopo un'ora, partita con ancora più reti tra i Circus e i D-Power. La squadra convenzionata con l'Hellas Verona ha vinto contro la formazione di Bobo Vieri e Diletta Leotta per 9-7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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