Questa settimana, i cantanti italiani Coez, Geolier, Tananai e Kid Yugi hanno ricevuto molte certificazioni di platino, segno di un grande successo tra il pubblico. La musica italiana continua a crescere, e i riconoscimenti di Fimi confermano quanto siano apprezzati dagli ascoltatori.

Una pioggia di dischi di platino questa settimana è arrivata sui protagonisti del panorama nostrano, che ha portato all’aumento delle certificazioni per Coez, Geolier, Olly e Tananai. Faccio Un Casino di Coez è sei volte disco di platino: il quarto lavoro in studio dell’artista pubblicato nel 2017, è stato anticipato dalla titletrack, Taciturna, Occhiali Scur i e E Yo Mamma. Sono dodici i brani che compongono la tracklist, nella quale figurano i feat di Gemitaiz ( Occhiali Scuri), Lucci ( Un Sorso D’Ipa ) e Gemello ( Taciturnal ). L’album ha raggiunto la seconda posizione della Classifica Top 100 Album Fimi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Coez, Geolier, Tananai e Kid Yugi

Approfondimenti su Certificazioni Fimi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Certificazioni Fimi

Argomenti discussi: Certificazioni FIMI 2026, settimana 5: riconoscimenti per Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Eddie Brock e Geolier; Certificazioni FIMI settimana 5: Artie 5ive, Geolier, Tiziano Ferro e Cremonini tra i premiati. Primo oro per Eddie Brock; Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’Oro; Certificazioni FIMI 2026, settimana 6: riconoscimenti per Coez, Tananai, Geolier, Kid Yugi e Nayt.

Certificazioni FIMI: dischi di platino per Coez, Geolier, Tananai e Kid YugiUna pioggia di dischi di platino questa settimana è arrivata sui protagonisti del panorama ... msn.com

Certificazioni Fimi: dischi di platino per 50 Cent, oro per Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e GeolierTra i protagonisti delle Certificazioni Fimi sui dati raccolti nella settimana numero 5 del ... msn.com

Certificazioni FIMI 2026, settimana 6: riconoscimenti per Coez, Tananai, Geolier, Kid Yugi e Nayt x.com

Questa settimana le certificazioni FIMI raccontano molto più dei numeri. Da un lato Olly & JULI, che consolidano il loro momento con due nuovi platini, dall’altro album come Faccio un casino di Coez e Rave, Eclissi di Tananai, che continuano a crescere nel te - facebook.com facebook