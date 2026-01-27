Anche gli eroi muoiono è il nuovo album di Kid Yugi

Milano. «Viviamo di paragoni e metafore, siamo continuamente bombardati da informazioni: il tempo è giudice delle cose ma siamo una pedina in mano alla società». Ha esordito così l’artista massafrese multiplatino Kid Yugi durante la presentazione del suo terzo album “Anche gli eroi muoiono”, in arrivo il 30 gennaio, contenente ben 16 tracce, in vinile versione “funerale edition” autografato e non e in cd autografato e non, cui è possibile abbinare l’esclusivo ‘taccuino’ che racchiude i testi e le illustrazioni dell’album. Ad accompagnare il disco c’è un film-documentario “Genesi e ascesa di un anti-idolo” già disponibile la prima parte su YouTube, e che arriva in versione completa in anteprima in alcuni cinema selezionati in Italia in contemporanea il 28 gennaio, Orfeo di Milano, Barberini di Roma, Modernissimo di Napoli e Savoia di Taranto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Kid Yugi presenta il suo terzo album in studio, intitolato

