Juventus Women Canzi dopo la Ternana | Oggi dobbiamo chiedere scusa Partita pessima

Canzi ha commentato la sconfitta contro la Ternana, attribuendola a una prestazione deludente delle sue giocatrici. L’allenatore ha sottolineato che la squadra deve assumersi le proprie responsabilità e chiedere scusa ai tifosi. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato le difficoltà nel mantenere la concentrazione e ha annunciato cambiamenti tattici per migliorare la prestazione futura. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi dopo la Ternana: «Oggi dobbiamo chiedere scusa. Partita pessima»

Juventus Women, Canzi nel post partita della sfida contro la Ternana ha parlato ai microfoni ufficiali bianconeri. Le dichiarazioni del tecnico. Le parole di Massimiliano Canzi al termine del pareggio della Juventus Women sul campo della Ternana. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE – « Nel calcio se non metti testa, gambe, anima e cuore non riesci a portare a casa il risultato. Noi oggi sicuramente abbiamo messo meno anima e meno cuore della Ternana, quindi credo che sia il risultato giusto. Sapevamo l’avversario che trovavamo e la gara è stata approcciata bene. Eravamo in totale dominio, dopo il primo gol della Ternana ci siamo perse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Pagelle Ternana Juventus Women: Vangsgaard dannosa, Canzi sbaglia i cambi VOTIVangsgaard ha causato problemi alla difesa della Juventus Women, mentre le scelte di Canzi sui cambi non hanno prodotto risultati positivi. Juventus Women, Canzi avverte: «Como? La partita d’andata deve servirci da monito. Capeta ha grande esperienza internazionale»La Juventus Women si prepara alla trasferta contro il Como, con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Women | Massimiliano Canzi presenta Juventus-Lazio; Juve Women, ko amaro in Champions: il Wolfsburg vince e vola ai quarti, bianconere sfortunate; Finisce il sogno europeo della Juventus Women: passa il Wolfsburg per 2-0; Juventus Women-Wolfsburg, Canzi carica la squadra: È una gara secca, dobbiamo vincerla. Canzi in conferenza: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women dopo l’eliminazione subita in Champions per mano del WolfsburgCanzi in conferenza: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women dopo l’eliminazione subita in Champions per mano del Wolfsburg (inviato all’Allianz Stadium) – Max Canzi, tecnico della Juventus ... juventusnews24.com Juventus Women, Canzi: Spiace perché le ragazze hanno dato l’animaLe parole di Massimiliano Canzi al termine della sfida di ritorno all'Allianz Stadium tra la sua Juventus Women e il Wolfsburg ... gianlucadimarzio.com #JuventusWomen, addio #Girelli Non convocata contro la #Ternana - facebook.com facebook Juventus Women in trasferta Serie A Women 15ª Giornata Ternana 12:30 CET x.com