Juventus | tentazione sul mercato estivo

La Juventus si prepara alla finestra di mercato estivo del 2026, mentre il Barcellona ha inserito Andrea Cambiaso nella propria lista di possibili acquisti per la fascia difensiva. La società catalana sta seguendo con attenzione il terzino italiano, valutando un eventuale trasferimento nella prossima stagione. La situazione potrebbe portare a sviluppi nelle trattative tra le due squadre.

La Juventus si trova di fronte a una tentazione importante sul mercato estivo 2026: il Barcellona ha inserito Andrea Cambiaso nella propria lista dei rinforzi per la fascia difensiva, e stanno monitorando con attenzione il terzino italiano in vista della prossima stagione. Cambiaso, 26 anni, sta vivendo una stagione di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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