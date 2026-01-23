Teoman Gunduz è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. La società ha annunciato il trasferimento attraverso un comunicato ufficiale, confermando l'accordo e fornendo i dettagli principali dell'operazione. Questa novità segna un passo importante nel percorso di crescita del giovane talento, che ora entra a far parte del settore giovanile della Juventus.

Teoman Gunduz Juventus Next Gen, ora è anche ufficiale: ecco il comunicato della Vecchia Signora e tutti i dettagli del trasferimento. La Juventus continua a lavorare con lungimiranza non solo per la prima squadra, ma anche per consolidare il progetto della seconda squadra, vero e proprio serbatoio di talenti per il futuro. In queste ore, infatti, arriva anche l’ufficialità dell’arrivo alla Juventus Next Gen di Gunduz. Un’operazione di prospettiva che inserisce nel motore bianconero un profilo giovane ma già rodato nel calcio italiano, pronto a dare il suo contributo immediato alla causa. LE ULTIME SUL MERCATO JUVE Il club ha confermato il buon esito della trattativa attraverso una nota apparsa sui propri canali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Teoman Gunduz Juventus Next Gen, ora è anche ufficiale: il comunicato e tutti i dettagli del trasferimento

Raspadori Atalanta, ora è anche ufficiale: il comunicato della Dea. I dettagli del trasferimentoL'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Giacomo Raspadori a titolo definitivo.

Juventus Next Gen, ufficiale il prestito di Crapisto al Conquense: il comunicato e tutti i dettagli dell’operazioneJuventus Next Gen ha annunciato il trasferimento temporaneo di Crapisto al Conquense.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Gunduz, chi è l'ultimo colpo Next Gen: il legame con la Juve da Champions c'è già stato; Cessione eccellente, Gunduz dalla Triestina alla Juventus Next Generation; Juventus Next Gen, colpo Teoman Gunduz dalla Triestina. Chi è: la storia e l’identikit tecnico del turco; Juventus, preso Teoman Gündüz per la Next Gen.

Juventus Next Gen, tutto pronto per Gunduz: contratto fino al 2028 con opzioneSi attende solo l'annuncio per Teoman Gunduz alla Juventus. L'attaccante, in forza alla Triestina, si prepara ad un contratto fino al 2028 con un'opzione fino al 2030. La ... tuttoc.com

Triestina, Gunduz andrà alla Juventus Next Gen a titolo definitivoCome raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Teoman Gunduz sarebbe a tinte bianconere. La Juventus avrebbe trovato l'accordo per accaparrarsi il promettente attaccante della ... tuttoc.com

Mentre la #Juventus accelera per #EnNesyri, la #NextGen ha piazzato il primo colpo di gennaio: Teoman #Gunduz, classe 2004 in arrivo dalla #Triestina (era in scadenza di contratto a giugno). Centrocampista centrale, molto duttile e in grado di svariare so facebook

Tutti i gol e assist di Teoman Gunduz (2004) nella stagione 25/26 x.com