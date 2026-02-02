La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Oboavwoduo alla sua squadra giovanile, la Juventus Next Gen. La società ha pubblicato un comunicato in cui conferma l’operazione e fornisce tutti i dettagli sul trasferimento. Ora il giovane attaccante si prepara a iniziare la sua avventura in Italia, dopo aver firmato il contratto e aver svolto le visite mediche. La sua presenza potrebbe rappresentare una novità interessante per la formazione di serie C.

. L’attaccante classe 2006 arriva dal Manchester City. Ora è anche ufficiale: la Juventus ha finalizzato l’ingaggio di Justin Oboavwoduo dal Manchester City. L’attaccante inglese classe 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 2028 e giocherà nella Next Gen. IL COMUNICATO – « Justin Oboavwoduo è un nuovo attaccante della Juventus Next Gen: il giovane inglese, nato nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Oboavwoduo arriva dal Manchester City, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile, fino a conquistarsi un posto nelle selezioni della nazionale inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oboavwoduo alla Juventus Next Gen è ufficiale: il comunicato e tutti i dettagli

Approfondimenti su Juventus Next Gen

Teoman Gunduz è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen.

Juventus Next Gen ha annunciato il trasferimento temporaneo di Crapisto al Conquense.

