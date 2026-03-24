Elkann ha scritto queste parole nella lettera agli azionisti Exor: cosa ha detto sulla Juventus, su Spalletti e sul futuro. John Elkann nella lettera agli azionisti Exor ha parlato così della Juventus.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! PAROLE – «La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che inevitabilmente hanno influenzato le prestazioni. Ci siamo assunti le nostre responsabilità dove era necessario, siamo rimasti fermamente al fianco del club e abbiamo lavorato a stretto contatto con la sua dirigenza per ristabilire stabilità e riportare la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle sue questioni legali e regolatorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann nella lettera agli azionisti Exor: «Spalletti ha portato nuova energia, ristabilendo la fame per vincere. Crediamo in un futuro luminoso per la Juventus»

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