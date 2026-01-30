La squadra di Gotham FC ha perso contro il Corinthians nella prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup. Dopo la partita, Jess Carter ha lanciato un messaggio diretto alla FIFA, chiedendo di prendersi più cura delle giocatrici. La giocatrice ha detto che le atlete hanno bisogno di maggior supporto e attenzione, sottolineando che le condizioni devono migliorare per garantire un torneo più equo e rispettoso. La critica arriva subito dopo la sconfitta, in un momento in cui il torneo sta cercando di consolidarsi come evento importante nel calcio femminile.

Notizia fresca giunta in redazione: Jess Carter ha esortato la FIFA a “prendersi cura” dei giocatori dopo la sconfitta del Gotham FC contro il Corinthians nell’edizione inaugurale della FIFA Women’s Champions Cup. Il difensore inglese ha parlato dopo la sconfitta in semifinale di Gotham, sottolineando il benessere dei giocatori e la congestione del calendario come le principali preoccupazioni mentre il calcio femminile continua a crescere. Carter ha riconosciuto i vantaggi del nuovo torneo, ma ha messo in dubbio la decisione di organizzarlo a gennaio e ha invitato il presidente della FIFA Gianni Infantino a proteggere meglio i giocatori in un calendario sempre più impegnativo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Leonessa manda un messaggio chiaro alla FIFA e a Infantino

Approfondimenti su Gotham FC

Ultime notizie su Gotham FC

