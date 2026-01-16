Groenlandia la Russia manda un messaggio chiaro | È territorio del Regno di Danimarca

La Russia ha ribadito che la Groenlandia è territorio del Regno di Danimarca, inviando un messaggio chiaro in risposta alle recenti tensioni. La questione si inserisce nel dibattito internazionale, in un contesto di crescente interesse per questa regione strategica. Recentemente, si è anche parlato di un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti, con Donald Trump che avrebbe manifestato l’intenzione di far diventare la Groenlandia il 51esimo Stato americano.

Roma, 16 gennaio 2026 - Anche la Russia cerca di frenare le brame di Donald Trump sulla Groenlandia, facendola diventare 51esimo Stato americano. "La Russia parte dal presupposto che la Groenlandia sia territorio del Regno danese", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "La situazione è insolita, direi addirittura straordinaria dal punto di vista del diritto internazionale", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Tass. Sottolineando che lo stesso Trump ha affermato "che il diritto internazionale non rappresenta per lui alcuna priorità". E concludendo: "Noi, insieme al resto del mondo, osserveremo quale sarà questa traiettoria". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Groenlandia, la Russia manda un messaggio chiaro: “È territorio del Regno di Danimarca” Leggi anche: La Russia: "Situazione inusuale intorno alla Groenlandia, per noi è parte del Regno di Danimarca" Leggi anche: Mary e Frederik di Danimarca hanno approfittato del ricevimento del 6 gennaio per mandare un sottile messaggio a Trump sulla Groenlandia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: Dialogo e diplomazia strada giusta; Il premier groenlandese: «Ci difende la Nato»; Truppe europee in Groenlandia per esercitazioni congiunte. Trump tira diritto: Serve a noi - Il punto di vista dei groenlandesi nel reportage dell'inviato RAI; Voglia di Groenlandia. Trump: Faremo qualcosa. Gentilmente, o nel modo più difficile. Groenlandia, la Russia manda un messaggio chiaro: "È territorio del Regno di Danimarca" - La portavoce della Casa Bianca assicura che l’isola danese resta una priorità per Trump, e la presenza di truppe europee non cambierà nulla. msn.com

