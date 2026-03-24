Juan Cabal si sta preparando a lasciare la Juventus dopo la prestazione negativa contro il Galatasaray. La sua posizione in rosa sembra essere in discussione, e si parla di un possibile scambio con il Crystal Palace. La decisione sembra essere stata presa dopo la partita recente, che ha inciso sulle valutazioni del club nei suoi confronti.

Juan Cabal è sempre più vicino a lasciare la Juventus. La disastrosa prestazione contro il Galatasaray lo ha portato fuori dai piani di Spalletti. Sul calciatore c’è un forte interesse da parte di club inglesi e su tutti da parte del Crystal Palace. Il club londinese sembra fare sul serio, avviando già i primi contatti con la dirigenza bianconera. La Juve è pronta a cedere il colombiano anche come pedina di scambio per arrivare a Yeremi Pino, uno degli obiettivi principali per la prossima stagione. Cabal fuori dal progetto: i suoi numeri e le opzioni di mercato. La stagione di Cabal è stata profondamente deludente. Dopo il grande inizio con Thiago Motta, il terzino bianconero non è mai riuscito a ritrovare la sua forma migliore dopo l’infortunio al crociato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Cabal pronto all’addio: possibile scambio con il Crystal Palace

Articoli correlati

Leggi anche: Mateta si opera? Possibile intervento al ginocchio per l’obiettivo della Juventus. La decisione del giocatore e del Crystal Palace

Leggi anche: Juventus, contatto con il Crystal Palace per Mateta: tutto fermo sui costi

Una raccolta di contenuti su Crystal Palace

Cabal via dalla Juve? Il colombiano non ha convinto: possibile futuro in Premier League, lo cerca quella squadra. I dettagliCabal via dalla Juve? Il difensore ha convinto poco e la dirigenza valuta la sua cessione in Inghilterra dopo i primi contatti con il Crystal Palace La Juventus inizia a pianificare attentamente le st ... juventusnews24.com

Juventus, troppo tardi per Guessand: l'ivoriano è pronto alle visite mediche col Crystal PalaceTra le piste battute per rinforzare l’attacco bianconero è spuntato un nome inatteso. Nelle ultime ore la Juventus avrebbe chiesto informazioni all’Aston Villa per Evann Guessand, profilo seguito con ... tuttomercatoweb.com