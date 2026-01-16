Juventus contatto con il Crystal Palace per Mateta | tutto fermo sui costi

La Juventus ha avviato un primo contatto con il Crystal Palace per valutare un possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta. Secondo Fabrizio Romano, la trattativa è ancora in fase preliminare e dipende dalle decisioni del club inglese, ancora in evoluzione. Attualmente, non sono stati definiti né i costi né i dettagli dell’operazione, che resta subordinata alle future valutazioni delle parti coinvolte.

La Juventus, come riferito da Fabrizio Romano, ha avviato un contatto diretto con il Crystal Palace per valutare la fattibilità di un’operazione che riguarda Jean-Philippe Mateta, ma il dossier resta in una fase preliminare e fortemente condizionata dal contesto che il club inglese sta vivendo in queste ore. L’incontro tra le parti si è tenuto nella giornata odierna, con i bianconeri che hanno manifestato interesse, chiarendo però sin da subito un punto chiave: senza un cambio di scenario sul piano economico, non ci saranno accelerazioni. Juventus–Mateta, contatto avviato ma a una condizione. Il nome di Mateta è entrato nei radar juventini come profilo gradito dal punto di vista tecnico, ma non considerato prioritario a qualsiasi costo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, contatto con il Crystal Palace per Mateta: tutto fermo sui costi Leggi anche: Calciomercato, attento Milan: la Juventus piomba su Mateta del Crystal Palace Leggi anche: Mateta Juventus, c’è l’ok di Spalletti: primi contatti col Crystal Palace, che ha già comunicato il prezzo del francese. Gli aggiornamenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve, nuovi contatti per Mateta: quanto chiede il Crystal Palace; Juve: primi contatti con il Crystal Palace per Mateta; MATETA JUVE Juve, Mateta nel mirino per l’attacco: primi contatti con il Crystal Palace; Federico Chiesa torna alla Juventus? Contatti col Liverpool, ci prova anche il Napoli. Juventus: contatti per Mateta, ma c'è alta tensione al Crystal Palace. Cosa sta succedendo - Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace cercato anche dal Milan in passato, è un nome ... msn.com

Juventus su Mateta, il Crystal Palace ha chiesto David come contropartita: no dei bianconeri - Philippe Mateta, possente attaccante francese attualmente in forza al Crystal Palace. tuttojuve.com

Calciomercato - Juventus su Mateta del Crystal Palace per il post Vlahovic, la Roma non molla Zirkzee - La Juve continua a studiare il colpo per l'attacco visto il probabile addio di Dusan Vlahovic e il nome caldo è quello di Jean- eurosport.it

Kirby ad Added Time: ‘Essere in contatto con la Juventus, con la sua storia nel maschile e nel femminile, è un grande onore. Sapete che l’offerta è stata rifiutata. Sono ancora una giocatrice del Brighton e qui sono felice. Ma la Juve sarebbe un onore enorme’ x.com

Juve, idea di classe per l’estate: contatto con Bernardo Silva. In difesa avanti per Senesi. Sarebbero due colpi utili ai bianconeri Un occhio al presente e uno all’estate. La priorità della Juventus è regalare a Luciano Spalletti un paio di rinforzi entro fi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.