Segui con attenzione tutte le novità del calciomercato Juventus in tempo reale. Aggiorniamo sulle trattative in corso, le scadenze imminenti e le ultime indiscrezioni, offrendo un quadro chiaro e preciso delle operazioni più rilevanti. Rimani informato sugli sviluppi, dalle possibili acquisizioni alle situazioni più delicate, per conoscere ogni dettaglio in modo semplice e diretto.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: scade l’ultimatum per En-Nesyri, si allontana Maldini, Spalletti ora chiede Kolo Muani

En-Nesyri Juve, oggi scade l’ultimatum: resta uno spiraglio. Si riaprono queste due piste alternativeOggi scade l’ultimatum per En-Nesyri e la Juventus valuta ancora le opzioni disponibili.

Juve, En-Nesyri ora rischia di saltare: inserimento Siviglia e il Fenerbahce dà l’ultimatumYousseef En-Nesyri potrebbe saltare il trasferimento alla Juventus a causa delle riflessioni del giocatore sulla proposta del suo ex club, il Siviglia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; Mateta, la Juve insiste: ma c'è il nodo commissioni agenti. En-Nesyri l'alternativa; Diretta calciomercato: la Juve tratta Mateta con il Crystal Palace, Camarda può tornare al Milan.

Diretta live calciomercato 26 gennaio 2026 clamorosa vita Juve su Juve e Zirkzee, En Nesyri sfumato, Maldini alla LazioCalciomercato live diretta affari e trattative di lunedì 26 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it

Calciomercato live: Juve, per En-Nesyri non è finita. Il Toro vede Tchoca. Scatto Lazio per MaldiniGli agenti del marocchino a Istanbul per parlare col Fenerbahçe, i bianconeri cercano una punta e tornano su Mateta. Rinforzo in difesa per i granata. E Sarri ... lastampa.it

Calciomercato live: Juve, per En-Nesyri non è finita. Il Toro vede Tchoca. Scatto Lazio per Maldini x.com

Calciomercato: la Lazio blinda Romagnoli, la Juve rinuncia a En-Nesyri #ANSA facebook