L'allenatore ha introdotto un sistema di pressing efficace, che permette alla sua squadra di recuperare molti palloni nella metà campo avversaria. La Juventus, invece, ha il record di recuperi offensivi in Serie A e di tiri realizzati a seguito di questi recuperi. Nonostante questo, i gol non arrivano e la squadra fatica a concretizzare le occasioni create.

Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, Luciano Spalletti ha trasformato la Juventus. Lo dicono i risultati, è vero, ma soprattutto lo si è notato nella maniera in cui la squadra gioca a calcio, costruisce le azioni e interpreta anche la fase di non possesso. "I numeri non spiegano il perché" ama dichiarare l'allenatore bianconero, ma tra i dati di questo gruppo trasformato ce ne sono alcuni che lasciano intravedere un enorme margine di crescita e riguardano l'applicazione del pressing nella metà campo avversaria. La Signora lotta, recupera palloni in zona offensiva e arriva frequentemente al tiro, ma soltanto di rado riesce a segnare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti ha un'arma segreta: il pressing. Ma la Juve non riesce a trasformarlo il gol: i motivi

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