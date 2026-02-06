Inter missione spia a Bergamo | Kolarov studia la Juve per il Derby d’Italia

L’Inter ha inviato un suo uomo a Bergamo durante la partita tra Atalanta e Juventus. Aleksandar Kolarov era sugli spalti del Gewiss Stadium, dove ha osservato da vicino la squadra di Allegri, probabilmente per prendere appunti in vista del prossimo Derby d’Italia. La presenza dell’ex difensore nerazzurro ha fatto discutere, anche se ufficialmente non si parla di operazioni di spionaggio. La partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con un netto 3-0 a favore dei bergamaschi, ma l’attenzione di molti si concentra ora sulla strategia dell’

Missione di spionaggio per l’ Inter al Gewiss Stadium. Sugli spalti, durante il pesante 3-0 subito dalla Juventus contro l’Atalanta in Coppa Italia, è stata segnalata la presenza di Aleksandar Kolarov. L’ex difensore, oggi braccio destro di Cristian Chivu nello staff tecnico nerazzurro, ha seguito il match con un obiettivo preciso: raccogliere dati e indicazioni tattiche sulla squadra di Spalletti in vista del Derby d’Italia. La sfida scudetto, in programma a San Siro la sera di San Valentino, entra così nella sua fase operativa. Nonostante il tracollo dei bianconeri a Bergamo, l’inviato dell’Inter ha analizzato i movimenti e le criticità della formazione juventina, informazioni che verranno processate a partire da lunedì, subito dopo l’impegno di campionato contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Como1907news.com Approfondimenti su Inter Juve Inter Juventus, Kolarov si veste da “spia” nerazzurra: il vice di Chivu assiste alla sconfitta bianconera contro l’Atalanta Kolarov si è presentato allo stadio come spettatore, ma con un occhio molto attento. Inter Milan, Allegri studia l’attacco per il derby: si va verso questa scelta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Tripudio nerazzurro a Colonia davanti a 50mila spettatori. Missione compiuta per l' #Inter Primavera, che supera per 3-1 la squadra tedesca nei sedicesimi di finale di Youth League e conquista con merito l'accesso agli ottavi di finale. #InterYouth x.com Io, in missione su internet Avvenire, di don Fortunato Di Noto La mia avventura nasce nel 1989/1990. Non mi sono mai sentito un “prete influencer”, né tantomeno un “influencer di Dio”. Ho cercato, e continuo a cercare con Meter, di essere un samaritano nelle facebook

