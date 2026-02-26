Juventus Comolli ha bruciato 75 milioni | tre cessioni dopo l’addio alla Champions

Da calciomercato.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima estate, la Juventus ha affrontato una sessione di mercato difficile, con tre cessioni che hanno sollevato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra si è trovata vicina a un risultato importante in Champions League, ma è stata eliminata ai playoff contro il Galatasaray, lasciando aperte molte domande sulla gestione delle operazioni di mercato e sulle scelte fatte dalla dirigenza.

Sessione di mercato fallimentare per la dirigenza bianconera l’ultima estate, come certifica l’uscita di scena ai playoff contro il Galatasaray Juve a un passo dal capolavoro, beffata sul più bello nella notte di Champions all’Allianz Stadium. I bianconeri vanno a un passo da un’impresa epica, gelata nei supplementare dall’implacabile Osimhen. E proprio un fuoriclasse come il nigeriano avrebbe fatto molto comodo alla Juventus, spuntata in attacco e senza i gol dei suoi presunti ‘bomber’ da diverse settimane. Jonathan David si è nuovamente eclissato dopo un gennaio promettente, mentre Openda continua a essere un corpo estraneo alla compagine bianconera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

juventus comolli ha bruciato 75 milioni tre cessioni dopo l8217addio alla champions
© Calciomercato.it - Juventus, Comolli ha bruciato 75 milioni: tre cessioni dopo l’addio alla Champions

Come mai nessuno parla del calendario dell’Inter? In arrivo 75 milioni dalle cessioni estive e Gasperini…Nella giornata del ritorno a Milano del proprietario del Milan Gerry Cardinale, si parla anche di campo con una questione che ha fatto polemica tra i...

Vlahovic verso l’addio alla Juventus: se lo contendono tre club. E il Milan ha già fatto una mossa furbadi Redazione JuventusNews24Vlahovic verso l’addio alla Juventus: se lo contendono tre club.

Temi più discussi: Juventus, Comolli al veleno su Marotta; Comolli squalificato sino al 31 marzo dopo Inter-Juve. Cercava il contatto fisico con La Penna. Inibito anche Chiellini; Serie A: il Milan tiene aperto il campionato, altro grave errore arbitrale contro la Juve; La Juventus guarda al futuro: nel mirino un classe 2004 del Bayer Leverkusen.

juventus comolli ha bruciatoJuventus, Comolli: Su Kelly non era rosso, partita che farà male per anniLe parole dell'amministratore delegato della Juventus Damien Comolli sull'arbitraggio della partita contro il Galatasaray ... gianlucadimarzio.com

juventus comolli ha bruciatoJuventus, Damien Comolli sbotta ancora: Ma come si fa?Dopo le polemiche nel derby d'Italia per il rosso a Kalulu, il CEO bianconero se la prende anche per l'espulsione di Kelly col Galatasaray ... sportal.it