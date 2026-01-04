Juve Napoli | un big di Conte a rischio per il match dell’Allianz Stadium? Brutto infortunio contro la Lazio le sue condizioni

Un giocatore di spicco di Conte, emerso nel match contro la Lazio, ha subito un infortunio che potrebbe comprometterne la partecipazione alla prossima sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium. Le sue condizioni attuali sono ancora da valutare, ma il suo eventuale forfait rappresenterebbe un'importante assenza per la squadra. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore per comprendere l’impatto sul reparto e sulla formazione.

Juve Napoli: un big di Conte si è infortunato contro la Lazio ed ora è a rischio per la sfida dell’Allianz Stadium. Le sue condizioni. La splendida vittoria per 2-0 ottenuta all’Olimpico contro la Lazio lascia in eredità un conto salato da pagare per il Napoli. Se la classifica sorride, l’infermeria torna a preoccupare Antonio Conte. La nota stonata della serata romana riguarda David Neres: l’esterno brasiliano è stato costretto ad alzare bandiera bianca a metà della ripresa, gettando un’ombra di preoccupazione sul futuro immediato degli azzurri. La dinamica e l’uscita in spalla. L’episodio chiave avviene intorno al 67?, quando Neres si accascia a terra dopo un movimento innaturale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Napoli: un big di Conte a rischio per il match dell’Allianz Stadium? Brutto infortunio contro la Lazio, le sue condizioni Leggi anche: Infortunio Yerry Mina, il difensore a rischio per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium: le sue condizioni e le parole di Pisacane in conferenza Leggi anche: Juve Roma, un big a rischio per il match dell’Allianz Stadium: lo stop potrà tenerlo fuori dal match contro i bianconeri di Spalletti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter, Juve e Milan valgono più del Napoli: Conte ha ragione o no? Ecco la verità...; Spalletti sta con Conte e svela la grande differenza tra Juventus e Napoli: Ha ragione; Il Napoli ha un gap nei confronti della Juve? Spalletti la pensa così. VIDEO; Un mese da Juventus. Le cinque giornate per tornare grande. Spalletti risponde a Conte: "Gap? A Napoli non avevo le barriere mobili". VIDEO - Lecce, è stato chiesto a Luciano Spalletti di commentare le dichiarazioni di Antonio Conte. sport.sky.it

