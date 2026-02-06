Infortunio Conceicao | portoghese a rischio per Juventus Lazio? Le condizioni e cosa filtra a due giorni dal match dell’Allianz Stadium

Il portoghese Conceicao ha lasciato il campo durante l’allenamento alla Continassa e le sue condizioni preoccupano in vista della partita tra Juventus e Lazio. A due giorni dal big match, i medici stanno valutando se sarà disponibile o meno, ma nel frattempo si susseguono le voci su un possibile infortunio. La squadra si prepara con attenzione, sperando che il tecnico possa essere in campo.

Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex Oxlade-Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura. I dettagli Schuurs Torino, adesso è ufficiale: risoluzione consensuale del contratto! Il comunicato – FOTO Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Conceicao: portoghese a rischio per Juventus Lazio? Le condizioni e cosa filtra a due giorni dal match dell’Allianz Stadium Approfondimenti su Conceicao Portogallo Juve Napoli: un big di Conte a rischio per il match dell’Allianz Stadium? Brutto infortunio contro la Lazio, le sue condizioni Un giocatore di spicco di Conte, emerso nel match contro la Lazio, ha subito un infortunio che potrebbe comprometterne la partecipazione alla prossima sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium. Infortunio Conceicao: leggero sovraccarico per il portoghese. Le sue condizioni e cosa filtra in vista di Juve Lazio Questa mattina si sono diffuse alcune notizie sulle condizioni di Conceicao. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Conceicao Portogallo Argomenti discussi: Juventus, l'attaccante potrebbe saltare la gara con la Lazio; Nessuno in Europa come Conceiçao: la classifica che rivela perché il portoghese della Juventus è un tesoro; ? Atalanta-Juve 0-0 | Doppia occasione Conceicao, TRAVERSA del portoghese. Infortunio per Conceiçao dopo Atalanta-Juventus? Come stanno le cose, cosa si è fatto e le sue condizioni verso la LazioLe condizioni fisiche del portoghese tengono la Juventus col fiato sospeso in vista del match di domenica sera contro la Lazio: come sta e cosa si è fatto. msn.com Conceicao, ansia Juve: rischia la Lazio. Cosa è successo contro l'AtalantaStrascichi dalla Coppa Italia per Luciano Spalletti: il tecnico bianconero potrebbe dover fare a meno dell'ala portoghese contro la squadra di Maurizio Sarri ... tuttosport.com #Juve, infortunio #Conceicao Le sue condizioni x.com INFORTUNIO IN CASA JUVE: A RISCHIO LA PRESENZA CON LA LAZIO facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.