Dune 3 | Warner Bros rompe gli schemi trailer in anteprima assoluta e sfida Avengers al box office

Warner Bros. ha pubblicato in anteprima assoluta il trailer di Dune 3, sorprendendo il pubblico con un’immagine mai vista prima e sfidando direttamente gli Avengers al box office. La casa di produzione ha scelto di rilasciare il video sui propri canali social, attirando milioni di visualizzazioni in poche ore. Timothée Chalamet torna nel ruolo di Paul Atreides, questa volta in una scena inedita che mostra un’inedita alleanza tra personaggi chiave. La strategia di promozione ha già acceso l’interesse dei fan e degli addetti ai lavori.

Dune 3: Timothée Chalamet Anticipa l’Inatteso, Warner Bros. Riscrive le Regole del Marketing Cinematografico. L’attesa per il terzo capitolo di “Dune” si fa sempre più intensa, con un’accelerazione inedita nella campagna promozionale. Timothée Chalamet, durante un’ospitata al talk show francese Quotidien, ha rivelato di aver già visionato il trailer di “Dune: Parte 3”, scatenando un’ondata di entusiasmo tra i fan e una riflessione sull’inedita strategia adottata da Legendary e Warner Bros. per il film in uscita a dicembre 2026. Una Tempistica Inusuale: Sei Mesi di Anticipo sull’Uscita. L’annuncio di Chalamet ha sorpreso gli addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

