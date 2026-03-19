Arrakis chiama ancora | Dune 3 accenderà il Natale 2026 tra star deserti e sfida ai Marvel

Dune: Parte 3 uscirà a Natale 2026 e sarà guidata da Timothée Chalamet, che ha condiviso un’immagine del suo volto dal film. La produzione si svolge tra ambientazioni desertiche e star internazionali, e la data di uscita è stata annunciata ufficialmente. La pellicola promette di proseguire la saga del pianeta Arrakis e di sfidare i blockbuster di supereroi previsti per le festività.

Dune: Parte 3 arriverà a Natale 2026. È stato Timothée Chalamet a condividere pubblicamente l’anteprima del suo ritorno su Arrakis con una foto inquietante con un suo primo piano dal film. Fresco sconfitto nella corsa all’Oscar 2026 come miglior attore protagonista, Chalamet ha poi postato il trailer dell’epico finale della trilogia fantascientifica di Denis Villeneuve. L’uscita, come recita il trailer targato Warner Bros., è prevista per il 18 dicembre 2026 (il 17 in Italia ndr), quindi a ridosso delle festività natalizie e questo vorrà dire che sarà uno scontro al box office con Avengers: Doomsday. Villeneuve ha affermato più volte durante... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arrakis chiama ancora: Dune 3 “accenderà” il Natale 2026 tra star, deserti e sfida ai Marvel Articoli correlati Stranger Things, un'altra amatissima star della serie approda ai Marvel Studios?Dopo Sadie Sink e i rumor su Millie Bobby Brown, anche un altro celebre membro del cast della serie dei record potrebbe essere nella lista dei... Leggi anche: Personaggi Marvel e Star Wars “rubati”: la diffida di Disney all’AI cinese Seedance Una selezione di notizie su Arrakis chiama Discussioni sull' argomento Dune: Parte 3, i primi character poster accendono l’entusiasmo per l’epico finale; Dune Parte Tre il deserto chiama | rilasciato a sorpresa il teaser trailer ufficiale. Dune 3, qual è la trama del terzo capitolo di Villeneuve?Ecco tutto quello che dovete sapere sulla trama di Dune: Parte 3, tratto dal famoso romanzo Dune: Messia di Frank Herbert. cinema.everyeye.it Dune: Parte 3, il regista spiega perché sarà diverso dai precedenti e cosa invece non cambieràMolto cambierà in Dune: Parte Tre ma, come anticipato dal regista, il cuore pulsante della storia resterà sempre l'amore tra Chani e Paul. comingsoon.it