rocco giocattoli e peter pan di nuovo insieme contro il cancro infantile a roma

Rocco Giocattoli e Peter Pan ODV si uniscono di nuovo contro il cancro infantile a Roma, questa volta con un evento al centro commerciale. La collaborazione, iniziata sei anni fa, coinvolge donazioni di giocattoli e attività di sensibilizzazione. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere i bambini malati e le loro famiglie. Quest’anno, il focus è su un’area dedicata ai giochi e alle attività ricreative presso il reparto di pediatria dell’ospedale. La collaborazione continua a coinvolgere centinaia di persone ogni anno.

Rocco Giocattoli e Peter Pan ODV, due eccellenze romane, rinnovano per il sesto anno consecutivo la partnership contro il cancro infantile. L'azienda del giocattolo supporterà nel 2026 l'associazione con diverse iniziative. Ad esempio sosterrà i trasporti gratuiti per le famiglie dei bambini in cura all' Ospedale Bambino Gesù, coprendo 400 navette e puntando a 5.000 spostamenti durante l'anno. Una partnership romana per il sorriso dei bimbi. Rocco Giocattoli, storica realtà romana attiva da oltre 60 anni nel mondo dei giochi, conta 15 punti vendita tra Roma e Lazio, oltre a 200 corner nei grandi marchi Coin, Upim e OVS in tutta Italia. Roma, 11 feb. (askanews) – Giunge al sesto anno consecutivo la collaborazione tra Rocco Giocattoli, storica azienda che da più di 60 anni opera nel settore del giocattolo, e l'associazione Peter Pan O ... Prosegue l'alleanza fondata su valori condivisi e sull'impegno concreto a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. L'azienda romana rinnova il suo impegno benefico supportando le f ...