Cosa: Jiddu, spettacolo di danza contemporanea della compagnia Melk Prod. con la coreografia di Marco Berrettini.. Dove e Quando: Nuovo Teatro Ateneo (Piazzale Aldo Moro 5, Roma), il 27 marzo 2026 alle ore 20:30.. Perché: Un’opera che esplora il conflitto tra identità e globalizzazione attraverso il simbolismo del cerchio e il pensiero di Jiddu Krishnamurti.. L’università Sapienza di Roma si conferma un fulcro pulsante per la sperimentazione coreografica internazionale ospitando, all’interno della stagione 20252026 del Nuovo Teatro Ateneo, una delle voci più originali della danza contemporanea svizzera: Marco Berrettini. Il 27 marzo 2026, la compagnia Melk Prod. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Jiddu: la danza circolare di Marco Berrettini alla Sapienza

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