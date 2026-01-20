Danza Creazioni con Danzainfiera per promuovere la danza latinoamericana in Italia | per la prima volta alla kermesse la masterclass di solo latin con Umberto Gaudino

Danzainfiera 2026, in programma dal 20 al 22 febbraio a Firenze, rappresenta un punto di riferimento per la danza e il ballo in Italia. Per la prima volta, la manifestazione ospiterà una masterclass di Solo Latin con il ballerino professionista Umberto Gaudino, offrendo un’occasione unica di approfondimento e formazione per gli appassionati di danza latinoamericana. L’evento si svolgerà negli spazi della Fortezza da Basso, nel cuore della città.

L'edizione 2026 di Danzainfiera, la più grande kermesse internazionale dedicata alla danza e al ballo (che si terrà dal 20 al 22 febbraio a Firenze negli spazi della Fortezza da Basso) ospiterà per la prima volta una masterclass di Solo Latin, con protagonista il ballerino professionista Umberto Gaudino: Latin Explosion. Masterclass with Umberto Gaudino. L'evento, organizzato in Partnership con uno dei Player di riferimento del settore in Italia, Danza Creazioni, rappresenta una novità assoluta per la Fiera, testimoniando l'apertura sempre crescente del mondo della danza alle discipline latinoamericane.

