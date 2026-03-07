La rivoluzione silenziosa di Sapienza Canale la prima donna del Sud alla guida di un treno

Sapienza Canale, conosciuta come Sabina, è la prima donna del Sud a dirigere un treno. La sua nomina ha attirato l’attenzione, segnando un passo importante per la rappresentanza femminile nel settore. Attualmente, sembra ancora inconsapevole dell’impatto della sua posizione e di ciò che può significare per molte altre donne nel suo campo.

A 21 anni il concorso come aiuto macchinista nel 1979. Tra difficoltà e il sostegno dei colleghi, a ReggioToday il racconto di una pioniera che inaugurò una nuova strada per le donne nelle ferrovie Sapienza Canale, per gli amici Sabina, probabilmente ancora non è davvero consapevole di ciò che rappresenta. Anzi, quasi certamente non lo sa. Non riesce a comprendere il perché di tanta eccezionalità: per lei, tutto rientra nella normalità delle cose. Eppure, nell’inconsapevolezza della gioventù - all’epoca aveva appena 21 anni e, come dice lei stessa, del mondo “sapeva davvero poco o nulla” -, protetta nel nido familiare in quel borgo di Ortì, si è lanciata in un’avventura che, a ripensarci oggi, ha davvero dell’incredibile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

