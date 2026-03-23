Il profilo di Jessica Foster, una soldatessa statunitense diventata icona del movimento MAGA con oltre un milione di follower, è risultato essere un falso integrale creato con l’intelligenza artificiale. Nonostante le immagini la ritraessero in basi militari o accanto a leader mondiali, nessuna traccia della donna esiste nei registri anagrafici o del Pentagono. Il caso solleva gravi interrogativi sull’uso dell’AI per scopi di propaganda politica e sulla facilità con cui contenuti sintetici possono manipolare l’opinione pubblica globale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia ANSA (@agenziaansa) La parabola di Jessica Foster è iniziata nel Giorno del Ringraziamento, con un post intriso di patriottismo che ritraeva una giovane donna in divisa davanti alla bandiera a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bionda, bella, MAGA e non esiste: il caso Jessica Foster scuote l’America e apre scenari da incubo

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