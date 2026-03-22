Chignon biondo tirato, occhi azzurri e un sorriso incantevole che ha ammaliato migliaia di americani sul web: lei èJessica Foster, la soldatessa che affianca il presidente Donald Trump nelle occasioni più disparate. In soli quattro mesi, come riportato dalWashington Post, l’account dell’affascinante ragazza Maga ha raggiunto più di un milione di follower. Una fama smisurata che ha però visto la fine lo scorso giovedì, quando è statorimosso il profilo Instagram dalla piattaforma per violazione delle norme. Il motivo? La ragazza era creatacon l’intelligenza artificiale.Questa storia surreale fa infatti emergere un problema principale dell’IA generativa: distinguere il vero dal falso inizia a diventare sempre più difficile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jessica Foster, la soldatessa pro-Trump fa impazzire i Maga: ma è IA

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