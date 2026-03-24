atp miami 2026 jannik sinner liquida corentin moutet ed approda rapidamente agli ottavi

Prosegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il numero 2 del seeding elimina la testa di serie numero 30, il transalpino Corentin Moutet, liquidato con lo score di 6-1 6-4 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. Negli ottavi di finale l’azzurro affronterà, non prima delle ore 21.00 italiane di questa sera, lo statunitense Alex Michelsen. Nel primo set Sinner domina in lungo ed in largo e Moutet a fatica, ricorrendo ai vantaggi, tiene il primo turno in battuta. Per il resto è un monologo dell’azzurro, che nei primi tre turni al servizio concede appena un quindici, e dall’1-1 piazza una striscia di 10 punti consecutivi che taglia le gambe al francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner senza problemi vince il match contro Corentin Moutet e approda agli ottavi per la quinta volta su altrettante partecipazioni. Superato il francese con il punteggio di 6-1 6-4: troppo leggero il gioco del francese per mettere in discussione le cert x.com

MIAMI OPEN: SINNER AGLI OTTAVI Jannik Sinner batte Moutet 6-1, 6-4 in 1h12' di gioco e vola agli ottavi di finale! Un match dominato con classe e freddezza dall'azzurro. Prossimo avversario: Michelsen. Avanti così Jannik! Forza Skysportten facebook