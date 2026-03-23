Pronostico Moutet-Sinner | Jannik lo ha già fatto

Moutet-Sinner è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita L’eliminazione di Alcaraz ha sicuramente dato ulteriore slancio a Sinner, che vuole vincere il secondo Masters 1000 di fila. A Miami, contro il bosniaco Dzumhur, il nostro azzurro non ha avuto nessun problema. Adesso sulla sua strada trova il numero 33 del mondo, Moutet. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Jannik lo conosce e lo ha già battuto a Parigi nel 2024. E poi c’è anche un’altra grande motivazione per il nostro tennista, quella di completare il Sunshine Double, cioè la vittoria nella stessa stagione dei due Master 1000 di inizio stagione dopo il successo a Indian Wells. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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