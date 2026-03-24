Jacobelli sulla Juve | Champions fondamentale per un motivo Dal 2020 i bianconeri hanno speso 875 milioni

Un commentatore sportivo ha dichiarato che la Juventus deve ottenere la vittoria in Champions League. Ha ricordato che dal 2020 la società ha investito circa 875 milioni di euro. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a Rai Sport, in cui ha sottolineato l'importanza della competizione per i bianconeri. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a possibili motivazioni o aspettative.

Jacobelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport della Juventus sottolineando come i bianconeri devono assolutamente conquistare la Champions. Il futuro della Juventus è a un bivio decisivo, sospeso tra la necessità di una rifondazione tecnica e l’obbligo categorico di far quadrare i conti attraverso il campo. Su questo tema è intervenuto con decisione Xavier Jacobelli, offrendo un’analisi impietosa ma lucida durante il suo intervento a Rai Sport. Secondo il giornalista, la gestione economica degli ultimi anni ha condizionato pesantemente il presente del club, rendendo la prossima stagione un passaggio obbligato senza margine d’errore. ULTIME... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jacobelli sulla Juve: «Champions fondamentale per un motivo. Dal 2020 i bianconeri hanno speso 875 milioni» Articoli correlati Jacobelli sulla Juve: «I bianconeri sono candidati almeno per un posto in Champions. Su Spalletti…»Goretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Zazzaroni sulla Juve: «I bianconeri hanno perso nuovamente l’identità. Rimonta in Champions? Penso questo»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti su Jacobelli sulla Juve Champions... Jacobelli: Champions fondamentale su una Juventus che va rifondata, senza quei soldi sul mercato...Intervenuto a Rai Sport, Xavier Jacobelli sulla Juventus ha detto: Noi dobbiamo ricordare che questa Juventus, che deve essere rifatta o quantomeno rifondata, però deve ... tuttojuve.com Jacobelli sul rinnovo di Spalletti con la Juventus: L'uomo giusto per costruire e ripartireIn casa Juventus sono giorni caldi per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti. Come anche confermato da Giorgio Chiellini, il prolungamento. tuttomercatoweb.com