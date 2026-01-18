In un’intervista a MilanNews24, Jacobelli ha analizzato la situazione della Juventus, sottolineando come i bianconeri siano potenzialmente in corsa per un posto in Champions League. Ha inoltre commentato le recenti mosse di Spalletti, offrendo una valutazione obiettiva sulla strategia e il rendimento della squadra. Un intervento che fornisce uno sguardo equilibrato sulla stagione della Juventus e sulle prospettive future.

Jacobelli in una lunga intervista ai microfoni di MilanNews24 ha parlato anche della Juve e di Spalletti. Il suo pensiero sui bianconeri. Intervistato in esclusiva da MilanNews24, Xavier Jacobelli ha parlato anche di Juve soffermandosi in particolare sugli obiettivi dopo la sconfitta contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni sui bianconeri. PAROLE – « Per quanto riguarda la Juve, Spalletti si è insediato sulla panchina bianconera il 30 ottobre e sotto la sua guida finora, in 15 partite, ne ha persa soltanto due, quella col Napoli e l’ultima, in Champions si è rimessa in carreggiata con le ultime due gare che saranno decisive (contro Benfica in casa e Monaco in trasferta) ma soprattutto è migliorata come organizzazione di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jacobelli sulla Juve: «I bianconeri sono candidati almeno per un posto in Champions. Su Spalletti…»

Leggi anche: Orlando sulla corsa Champions: «Juve? Ecco qual è la vera minaccia per i bianconeri». L’avvertimento secco a mister Spalletti

Leggi anche: Solo un pari per la Juve di Spalletti in Champions: ai bianconeri non basta Vlahovic

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Fuga scudetto dell’Inter, il Napoli lotta , mentre la Juve scivola a -10 in attesa di conoscere il risultato di Milan-Lecce L’analisi di Xavier Jacobelli #CorrieredelloSport - facebook.com facebook

La #Juventus di #Spalletti vola: 2-1 alla Roma e zona Champions nel mirino. Per Xavier #Jacobelli è la miglior prestazione della gestione Spalletti: «Qualità del gioco e progressi evidenti, vittoria che dà segnali molto positivi oltre il risultato». x.com