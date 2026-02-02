Teatranimahub in scena Dino in arte Campana di Mario Sorbello

Prosegue ad Agrigento la rassegna teatrale Mariuccia Linder 20252026, promossa dall’associazione culturale TeatrAnima. Questa sera in scena “Dino in arte Campana” di Mario Sorbello, portando sul palco uno spettacolo dedicato a uno dei poeti italiani più controversi e affascinanti. La manifestazione continua a coinvolgere il pubblico, mantenendo vivo il ricordo di Mariuccia Linder, figura chiave della cultura cittadina.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Il secondo appuntamento è in programma sabato 14 febbraio alle 18 nella sala del Teatranimahub, spazio culturale nato all’interno dell’ex istituto Gioeni Salesiani in via Oblati. In scena “Dino in arte Campana”, spettacolo scritto e diretto da Mario Sorbello che interpreta insieme a Maria Luisa Lombardo. Lo spettacolo prende forma come un percorso teatrale dedicato a Dino Campana, poeta inquieto e visionario, autore dei Canti Orfici, figura segnata da una profonda sofferenza ma animata da un desiderio di vita che attraversa ogni verso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su TeatrAnima Rassegna

Al Teatranimahub di Agrigento si apre la stagione con “Le sedie”, interpretato da Mario Sorbello in un’opera di Ionesco.

Il 17 dicembre 2025, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospiterà un evento speciale dedicato a Dino Campana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su TeatrAnima Rassegna

Al Teatranimahub di Agrigento, Mario Sorbello in Dino in arte CampanaSecondo appuntamento del 2026 con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo uman ... scrivolibero.it

Sorbello Impianti - facebook.com facebook