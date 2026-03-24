Italpress | Giusi Bartolozzi si è dimessa

La capo di gabinetto del ministero della Giustizia ha presentato le dimissioni. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Italpress. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui tempi delle dimissioni. La decisione riguarda una figura di rilievo all’interno del ministero. La notizia è stata resa nota senza ulteriori commenti ufficiali.

La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, si è dimessa. Lo riferisce l’agenzia di stampa Italpress. Bartolozzi ricopriva il ruolo dirigenziale dal 19 marzo 2024, dopo le dimissioni del suo predecessore Alberto Rizzo. Negli ultimi giorni prima del referendum sulla riforma Nordio, è finita nella bufera per una frase pronunciata durante un dibattito su una tv locale siciliana, in cui ha invitato a votare Sì per “togliersi di mezzo la magistratura”, definita un “plotone di esecuzione”. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Non è stato un trionfo del No ma del Basta! Questo hanno detto i giovani andando a votare Un No deciso all’indecenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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