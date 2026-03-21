Le immagini della cena si sono moltiplicate, con il sottosegretario e anche con Giusi Bartolozzi presenti. Sono diverse le fotografie scattate nel locale chiamato «Bisteccheria d’Italia» a Roma, dove alcuni partecipanti sono stati immortalati mentre erano a tavola. Le foto mostrano più di un momento conviviale, suscitando l’interesse di chi ha osservato le immagini pubblicate sui social.

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© Cms.ilmanifesto.it - Le foto a cena si moltiplicano: con il sottosegretario anche Giusi Bartolozzi

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