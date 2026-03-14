Milito, insieme a Walter Samuel, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Inter. Ha detto che tornare a Milano rappresenta sempre un’emozione forte e che Chivu è un uomo di valore e un grande allenatore. Le parole sono state pronunciate durante un’intervista in cui i due ex giocatori hanno condiviso i loro pensieri sulla città e sul tecnico.

Inter News 24 Milito insieme a Walter Samuel ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Inter. Belle parole di uno degli eroi del Triplete. Diego Milito e Walter Samuel sono i protagonisti del ‘MatchDay Programme’ pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter. Queste le parole del ‘Principe’: EMOZIONE PER IL RITORNO « Per me è sempre una grandissima emozione tornare a Milano, la sento casa mia. Sono passati tanti anni ma ogni volta che torno sento l’affetto della gente e di tutta la Società: per me è un motivo d’orgoglio. Sarò sempre grato all’Inter e per me essere qui è sempre un grandissimo piacere ». INTER-ATALANTA « È una partita molto importante: credo che l’Inter abbia tutte le armi per fare una grande partita contro una squadra forte come l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milito: «Sempre una grandissima emozione tornare a Milano. Chivu uomo di valore e grande allenatore»

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