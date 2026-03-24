Italia Irlanda del Nord probabile formazione | l’11 possibile di Gattuso

Da ilnerazzurro.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si prepara ad affrontare l’Irlanda del Nord in una partita cruciale per le qualificazioni ai Mondiali, che si svolgerà a Bergamo. La probabile formazione scelta da Gattuso prevede diverse variazioni rispetto alle ultime uscite, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe avvicinare ulteriormente il team alla qualificazione. La sfida si svolgerà in una serata che si preannuncia intensa e ricca di tensione.

Italia Irlanda del Nord probabile formazione. Il cammino dell’ Italia verso i prossimi Mondiali passa per Bergamo, in una notte che promette di essere carica di tensione e speranza. Giovedì sera, contro l’ Irlanda del Nord, il CT Gennaro Gattuso si gioca una fetta importante del futuro della Nazionale, ma deve farlo facendo i conti con un’infermeria tutt’altro che vuota. La notizia più pesante riguarda il forfait di Federico Chiesa: l’esterno del Liverpool ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il posto al giovane Nicolò Cambiaghi, chiamato d’urgenza per portare freschezza e imprevedibilità a un reparto offensivo che dovrà fare a meno di uno dei suoi pezzi pregiati. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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