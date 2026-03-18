Dopo la sconfitta contro la Norvegia, Gattuso ha detto che l’Italia non deve concentrarsi sul battere l’Irlanda del Nord, ma sulla paura. Ha affermato che bisogna credere di più nelle proprie capacità, sottolineando che la squadra non è più forte di altre, ma nemmeno mediocre. La frase evidenzia un messaggio di fiducia, senza entrare in analisi o motivazioni.

Diceva uno un po’ più importante di Gattuso che “l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa". Era il presidente americano Roosevelt, l’inizio del “New Deal” per risollevarsi dalla Grande Depressione del 1929. Ora da Roosevelt al ct azzurro la distanza è siderale, ma nel nostro piccolo il parallelo regge: siamo una potenza calcistica in crisi epocale per bolle speculative (giocatori comprati a prezzi artificiali), sovrapproduzione (eccesso di offerta calcistica modesta) e, aggiungiamo, metodologie di lavoro arretrate, atteggiamenti sbagliati, carenza di talenti. In questi casi il disfattismo impera: siamo finiti, ritiriamoci e altri lamenti funebri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso e l'Italia in crisi: non dobbiamo battere l'Irlanda del Nord, ma la paura

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