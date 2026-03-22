libano israele fa saltare in aria un ponte sul fiume litani

Israele ha distrutto un ponte fondamentale e di importanza strategica sull’autostrada costiera del su del Libano che attraversa il fiume Litani. Secondo il ministro della Difesa israeliano Israel Katz questi passaggi vengono utilizzati da Hezbollah per far entrare combattenti e armi nel Libano meridionale. Il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha lanciato un avvertimento un’ora prima che il ponte di Qasmiyeh, vicino alla città di Tiro, venisse distrutto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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