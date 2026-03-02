Migliaia di persone stanno lasciando Beirut e le zone meridionali del Libano a causa degli attacchi israeliani. Israele ha condotto un attacco contro il Libano, dopo aver colpito l’Iran, e il capo dell’IDF ha annunciato che l’offensiva durerà diversi giorni. La situazione si sta intensificando con spostamenti di massa di civili e operazioni militari in corso.

Israele dopo aver attaccato l’Iran colpisce anche il Libano. Il capo dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha annunciato un’offensiva (l’ennesima) che durerà diversi giorni. Decine di persone sono già morte sotto i raid di Tel Aviv mentre migliaia di cittadini hanno iniziato a sportarsi e allontanarsi dai luoghi presi di mira dall’esercito dello Stato ebraico. Anche l’ambasciata statunitense a Beirut invita i propri connazionali a lasciare il Paese. La situazione della sicurezza in Libano è instabile e imprevedibile. Attacchi aerei si sono verificati in tutto il Paese, soprattutto nel sud, nella Beqaa e in alcune zone di Beirut“, fa sapere l’ambasciata Usa in un post. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, in migliaia fuggono da Beirut e dal sud del Paese dopo gli attacchi di Israele

