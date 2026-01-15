Monza | tenta la rapina al bar con un coltello quattordicenne bloccato
A Monza, un quattordicenne ha tentato una rapina in un bar, minacciando la cassiera con un coltello. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre il giovane ha cercato di forzare il registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno prontamente arrestato il minorenne. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità in città.
Il giovane si è avvicinato alla cassiera estraendo la lama e intimandole di consegnare l'incasso. La donna è riuscita a fuggire, il ragazzino ha provato a forzare il registratore di cassa ma, nel frattempo, è arrivata la polizia che l'ha arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
