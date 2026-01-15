Monza | tenta la rapina al bar con un coltello quattordicenne bloccato

A Monza, un quattordicenne ha tentato una rapina in un bar, minacciando la cassiera con un coltello. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre il giovane ha cercato di forzare il registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno prontamente arrestato il minorenne. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità in città.

Monza: un 14enne armato di coltello tenta di rapinare una commerciante - Un 14enne ha estratto un coltello pretendendo l'incasso: la negoziante con una scusa è riuscita a mettersi in salvo e a dare l'allarme ... msn.com

Il 14enne armato di coltello che tenta la rapina nel locale e poi si nasconde nel bagno - Ma giunto alla cassa, invece di ordinare, ha tirato fuori dai pantaloni un coltello da cucina e ha ... monzatoday.it

