Irlanda del Nord i convocati per i playoff Mondiali con l'Italia | la sorpresa è Morrison del Liverpool
L’Irlanda del Nord ha annunciato i giocatori convocati per lo spareggio contro l’Italia, che assegna un posto nella finale playoff per i Mondiali 2026. Tra i nomi inclusi, spicca Morrison del Liverpool, considerato una delle sorprese della lista. La partita si giocherà tra le Nazionali per ottenere la qualificazione alla fase finale del torneo mondiale.
L’Irlanda del Nord ha diramato i convocati per lo spareggio contro l’Italia, in palio un posto nella finale playoff per i Mondiali 2026. O’Neill punta sui suoi uomini chiave e chiama il giovane Morrison del Liverpool per la sfida di Bergamo del 26 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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