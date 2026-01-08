Venezuela il piano americano dopo Maduro | le possibili mosse di Trump

Il futuro politico del Venezuela rimane al centro dell’attenzione internazionale. Dopo le recenti mosse degli Stati Uniti e l’ulteriore coinvolgimento di Donald Trump, si prospettano diverse strategie per affrontare la situazione post-Maduro. Questo articolo analizza le possibili azioni americane e le implicazioni di un cambio di leadership nel Paese sudamericano, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulle evoluzioni in corso.

Il presidente americano continua ad essere protagonista nella sua azione in Venezuela. Ecco il piano di Donald Trump per il post Maduro Dopo l'azione effettuata nei giorni scorsi in Venezuela, Donald Trump non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Anzi, come evidenziato dall'Adnkronos, non ha alcuna intenzione di fermare il sequestro delle petroliere soggette a sanzioni nonostante il rischio di un aumento delle tensioni con Cina e Russia. A svelarlo è direttamente la portavoce della Casa Bianca. Il petrolio come leva di potere: il lungo piano americano per il Venezuela; Crisi Venezuela, Maduro catturato: Trump accelera sul piano energetico e l'Onu parla di violazione; Venezuela - Usa, le news del 4 gennaio. Trump: "Rodriguez faccia cose giuste o pagherà prezzo alto"; No boots on the ground Il piano di Trump per orientare la politica del Venezuela, senza inviare soldati. Venezuela, il piano Usa per il dopo Maduro. Sequestrate due petroliere della flotta ombra - Marco Rubio ha rivendicato che gli Stati Uniti hanno un piano preciso per il dopo Maduro in Venezuela.

Venezuela, Rubio difende il Piano Usa: «Non stiamo improvvisando» - Il segretario di Stato americano Marco Rubio respinge le critiche dei parlamentari Usa sulla strategia degli Stati Uniti dopo il rovesciamento del leader venezuelano Nicolas Maduro, ... ilmessaggero.it

Venezuela, media: in corso il sequestro Usa della petroliera Marinera - (askanews) – E’ in corso nell’Atlantico un tentativo, da parte della Marina degli Stati Uniti, di sequestrare la petroliera legata al Venezuela “Marinera”, dopo un inseguimento durato olt ... askanews.it

