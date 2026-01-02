Alta tensione Usa-Iran Trump avverte | Se uccidono manifestanti pronti a intervenire La minaccia di Teheran | Stia attento ai suoi soldati

La crescente tensione tra Stati Uniti e Iran riguarda le recenti proteste in Iran, con minacce e avvertimenti reciproci. Trump ha dichiarato di essere pronto a intervenire se i manifestanti verranno uccisi, mentre Teheran ha avvertito gli Stati Uniti di prestare attenzione ai loro militari. La situazione diplomatica si intensifica, evidenziando le sfide nelle relazioni tra le due nazioni in un contesto di instabilità regionale.

Si alza la tensione diplomatica tra Stati Uniti e Iran sulle proteste in corso nel Paese mediorientale. Nei giorni scorsi, sei persone sono morte durante le manifestazioni in corso contro il regime teocratico. Una circostanza che ha spinto Donald Trump a minacciare un’azione militare contro Teheran: «Se l’Iran sparerà e ucciderà i manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America andranno in loro soccorso. Siamo pronti a intervenire e pronti a partire», ha scritto il presidente americano su Truth. La minaccia dell’Iran a Trump: «Stia attento ai suoi soldati». Immediata la replica di Teheran, che risponde a muso duro al presidente americano. 🔗 Leggi su Open.online

