ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono ha ordinato a circa 1500 soldati in servizio attivo di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Lo riporta il Washington Post, che cita funzionari della Difesa. La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di ricorrere all’Insurrection Act se le autorità dello Stato non impediranno ai manifestanti di prendere di mira gli agenti anti-immigrazione dell’Ice. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Usa allertano soldati per il Minnesota

Trump il militarista: propone un budget da 1.500 miliardi al Pentagono e chiede all’industria di accelerare

Donald Trump ha annunciato un budget di 1.500 miliardi di dollari per il Pentagono, invitando l’industria militare a accelerare la produzione. La sua proposta riflette un approccio orientato al rafforzamento delle forze armate, con un focus sull’aumento delle risorse per i soldati. Questa posizione, che richiama alcuni principi storici di leadership, suscita discussioni sul ruolo delle spese militari e sulla strategia di difesa degli Stati Uniti.

Un dispositivo a onde radio pulsate, testato segretamente dal Pentagono, potrebbe causare gli stessi sintomi della misteriosa sindrome dell’Avana. Una delle ipotesi più discusse degli ultimi anni torna a far tremare l’intelligence americana: https://fanpa.ge/e3h - facebook.com facebook